I militari della Stazione Carabinieri di Lurate Caccivio, nell’ambito dei controlli del territorio, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato L.C., classe 2002, cittadino italiano e domiciliato a Desio, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Arrestato spacciatore a Desio: sequestrati hashish, marijuana e contanti

Il tutto è accaduto a Desio, dove i militari, a conclusione di approfondita attività info-investigativa, unitamente a personale del Nucleo Cinofili di Casatenovo, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del citato soggetto, permettendo di rinvenire nella disponibilità dell’uomo 2910 grammi di hashish, divisi in panetti e 865 grammi di marijuana contenute in due buste

separate, occultate all’interno di un armadio chiuso a chiave nell’anticamera. E’ stato inoltre trovato denaro contante pari a 3200 euro e 2 telefoni cellulari. Le sostanze stupefacenti erano destinate a rifornire i comuni della cintura di Como.

Le operazioni, dunque, si sono concluse con il sequestro della droga e dei contanti e l’arresto di L.C. che è stato trasferito presso la casa circondariale di Monza in attesa di giudizio di convalida.