Arrestato spacciatore con cocaina e 4mila euro in casa

I Carabinieri del nucleo operativo del comando di Vimercate hanno arrestato uno spacciatore che nascondeva in casa droga e 4mila euro in contanti.

Arrestato uno spacciatore a Usmate

I Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Vimercate, martedì pomeriggio hanno tratto in arresto un 32enne. In seguito alla perquisizione domiciliare veniva trovato in possesso di 50 grammi di cocaina, 600 di marijuana e 200 di hashish. Venivano anche rinvenuti due bilancini elettronici di precisione e la somma di euro 4000 in banconote di vario taglio ritenute provente dell’attività di spaccio.

Sottoposto agli arresti domiciliari

Terminati gli accertamenti il 32enne veniva sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e nella tarda mattina di oggi trasportato davanti l’autorità giudiziaria del capoluogo brianzolo che, dopo aver convalidato l’arresto, disponeva il proseguimento dei domiciliari.

