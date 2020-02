Arrestato spacciatore, sorpreso con la cocaina. L’uomo è stato fermato a Lentate sul Seveso. I militari della Sezione Radiomobile di Seregno hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino marocchino 29enne già noto alle forze dell’ordine.

Arrestato spacciatore, sorpreso con la cocaina

Il 29enne è stato notato con fare sospetto aggirarsi intorno ad un auto parcheggiata in via Gorizia a Lentate. Inizialmente i militari hanno pensato fosse intenzionato a compiere un furto su auto, in realtà, in seguito ad un controllo, è risultato che l’auto la stava utilizzando lui, nonostante fosse intestata ad un prestanome. Il movimento anomalo alla vista della Gazzella dell’Arma era dovuto alle 11 dosi di cocaina che aveva con sé.

I militari hanno proceduto con i controlli

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e dunque privo di una residenza ufficiale, aveva anche la disponibilitá di un mazzo di chiavi di un appartamento, del quale però agli uomini dell’Arma non intendeva fornire ulteriori informazioni. A quel punto, grazie alle indicazioni di un passante che evidentemente lo aveva già visto in zona, i militari son riusciti ad individuare un appartamento nella vicina via Lazio nella disponibilità del 29enne.

Nell’appartamento rinvenuta droga pronta per il mercato

All’interno i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 90 grammi di cocaina, pronti per essere suddivisi in dosi e destinati allo spaccio al dettaglio. Sequestrati anche 700 euro in contanti, frutto di pregresse cessioni. L’uomo si trova ora presso la casa circondariale di Monza.

TORNA ALLA HOME