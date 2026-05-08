Arrestato un 36enne ricercato per tentato omicidio

Arrestato a Lentate sul Seveso un uomo ricercato per tentato omicidio.

Beccato un 36enne ricercato per tentato omicidio

Nella serata di martedì 28 aprile 2026, i Carabinieri della Stazione di Lentate sul Seveso hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di un cittadino di nazionalità egiziana di 36 anni, in Italia senza fissa dimora e già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo è gravemente indiziato per il reato di tentato omicidio doloso.

E’ stato individuato in via Scultori del legno in stato di ubriachezza

L’intervento è scaturito durante un normale servizio di controllo del territorio nel Comune di Lentate sul Seveso. I militari, nel transitare in via Scultori del Legno, hanno notato il soggetto in evidente stato di alterazione. Hanno quindi approfondito l’accertamento e lo hanno denunciato per ubriachezza molesta.

Aveva aggredito un connazionale a Milano

Durante le successive fasi di identificazione, è emerso che a carico del 36enne pendeva, dal 23 aprile scorso, un provvedimento cautelare di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Milano. L’uomo era attivamente ricercato poiché ritenuto l’autore di una violenta aggressione avvenuta nel capoluogo lombardo il precedente 19 aprile, quando, per futili motivi, aveva colpito al collo un connazionale con una bottiglia infranta, procurandogli gravi lesioni per poi dileguarsi e rendersi temporaneamente irreperibile.

Il 36enne è stato arrestato

Dell’avvenuto arresto sono state immediatamente informate la Procura della Repubblica di Monza, competente per territorio, e la Procura di Milano, titolare del fascicolo d’indagine originario. L’indagato è stato infine associato presso la Casa Circondariale di Monza, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.