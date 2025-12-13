Arrestato per spaccio di sostance stupefacenti un 29enne marocchino, spesso dimorante nella zona del seregnese, con permesso di soggiorno spagnolo e mai censito sul territorio italiano.

Arrestato un “pony Express” della droga

Ad arrestarlo sono stati gli agenti della Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri. I poliziotti dell’antidroga, hanno focalizzato la loro attenzione sul marocchino di 29 anni, più volte segnalato quale proficuo venditore di droga e che si spostava, a bordo di una nuovissima autovettura intestata ad una società di noleggio, per tutta l’intera provincia di Como, per consegnare a domicilio le dosi di cocaina ai suoi clienti.

Gli agenti lo hanno preso in consegna proprio quando il marocchino, con la sua auto, è transitato sul territorio provinciale. Gli uomini della Polizia di Stato lo hanno pedinato per quasi tutto il pomeriggio, raccogliendo informazioni, dettagli e soprattutto riscontri, che hanno permesso loro di fargli fare l’ultima consegna di droga della giornata, per poi bloccarlo.

L’ultima consegna è avvenuta a Mariano Comense, dopo un lunghissimo tour di consegne tra l’erbese, l’olgiatese e il canturino.

Da una prima ispezione dell’auto e personale gli agenti della Mobile hanno trovato 3 grammi e mezzo di cocaina divisi in dosi e quasi 1300 euro in contanti, ritenuto il frutto dello smercio fino a quel momento documentato.

Portato in Questura, dopo gli atti di rito è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e come da disposizioni del P.M. di turno, avvertito dell’avvenuto arresto, trattenuto nelle celle di sicurezza fino al processo per direttissima che si svolgerà questa mattina.