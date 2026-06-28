Arresti, denunce e segnalazioni nei controlli dei Carabinieri

A Seveso, i Carabinieri delle Stazioni di Seregno e Seveso, con il supporto di personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Seregno, hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, nonché alla prevenzione dell’abuso di sostanze alcoliche. L’operazione, concentrata prevalentemente nel centro cittadino, ha consentito di identificare 27 persone e di sottoporre a verifica 11 veicoli.

I controlli

Nel corso delle attività, i militari dell’Arma hanno arrstato in flagranza di reato un trentacinquenne di origini marocchine, residente a Seveso e già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, individuato alla guida di un veicolo e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 17 dosi di cocaina, per un peso complessivo di oltre 13 grammi, nonché di denaro contante ritenuto provento dell’attività

illecita. Lo stesso è stato deferito in stato di libertà per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare lo stato di ebbrezza alcolica.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un trentanovenne di origini marocchine, risultato privo di permesso di soggiorno o di altro titolo idoneo alla regolare permanenza sul territorio nazionale.

Inoltre, nell’ambito del contrasto al degrado urbano e della sicurezza stradale, i militari hanno segnalato alla Prefettura di Monza e della Brianza per uso personale di sostanze stupefacenti un quarantasettenne italiano residente a Seveso – già sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria – e un giovane residente a Seregno, trovati in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish.

Sono state infine contestate le sanzioni amministrative previste per manifesta ubriachezza

nei confronti di quattro persone, di età compresa tra i 20 e i 47 anni e residenti in Brianza, colte in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol.

Nel corso dei controlli alla circolazione sono state accertate violazioni al Codice della Strada, ed è stata ritirata una patente di guida a seguito del rifiuto del conducente di sottoporsi all’accertamento alcolemico.