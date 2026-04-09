Arrestato 41enne accusato di nove furti nei negozi

Il romagnolo, senza fissa dimora, è ritenuto responsabile dei colpi a Seregno, Cesano Maderno e Seveso. Si sarebbe introdotto nei locali dopo l'effrazione di porte o finestre

Nei giorni scorsi a Seregno, i Carabinieri del Nor – Sezione operativa della Compagnia locale, hanno rintracciato e tratto in arresto un 41enne residente a Ravenna e senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza. E’ ritenuto responsabile di nove furti nei negozi.

Furti a Seregno, Cesano Maderno e Seveso

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalle risultanze delle indagini condotte dai militari dell’Arma a seguito di molteplici furti commessi tra i mesi di febbraio e marzo a danno di esercizi commerciali e aziende nei comuni di Seregno, Cesano Maderno e Seveso. Secondo quanto ricostruito, l’autore si sarebbe introdotto all’interno dei locali previa effrazione di porte o finestre, asportando denaro contante dal fondo cassa e altri beni di valore. I complessi accertamenti operativi e tecnici hanno consentito di raccogliere univoci elementi indiziari in ordine alla consumazione di nove distinti furti, di cui uno commesso in concorso con un soggetto allo stato ignoto. All’indagato sono state contestate, inoltre, le condotte di ricettazione e di sottrazione di un bene sottoposto a sequestro penale di cui era proprietario.

Il 41enne in carcere a Monza

Di fondamentale importanza per l’identificazione del soggetto si è rivelata l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, che ha permesso di comparare e sequestrare alcuni indumenti utilizzati dall’uomo durante la commissione dei reati. Sulla base del solido quadro indiziario documentato dai Carabinieri, la Procura di Monza, condividendo appieno le risultanze investigative, ha richiesto al Gip l’emissione della massima misura cautelare, che il Giudice ha accolto. L’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Monza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.