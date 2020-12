Da Gelsia Ambiente un nuovo contenitore per migliorare la raccolta della carta e del cartone. In corso in queste settimane la distribuzione.

Arriva il contenitore per la carta e il cartone: lo distribuisce Gelsia

In queste settimane Gelsia Ambiente, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Desio, sta distribuendo gratuitamente a tutti i condomìni con oltre sette unità abitative i contenitori bianchi carrellati da 240 litri per il conferimento di carta e cartone.

“Attraverso questa operazione intendiamo ottimizzare il servizio di raccolta di questa tipologia di materiale, in modo da incrementare il quantitativo raccolto con conseguente miglioramento della qualità. Ma non solo – spiega l’Assessore all’Ambiente Stefano Bruno Guidotti. Si rivela anche uno strumento che tutela il decoro della Città, mantenendo l’ambiente piu’ pulito e ordinato”.

Per la distribuzione sono stati coinvolti gli amministratori di condominio, concordando un calendario di appuntamenti per la consegna.

Per informazioni: Gelsia Ambiente info@gelsiambiente.it oppure numero verde gratuito 800.445.964.

