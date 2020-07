Arriva l’elisoccorso dopo l’investimento di un ciclista

Arriva l’elisoccorso a Briosco dopo un drammatico incidente che ha coinvolto un ciclista

Aggiornamento delle 12.22

Il ciclista 43enne è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza

Aggiornamento delle 11.41

A essere rimasto ferito nell’incidente è un uomo di 43 anni: sul posto, oltre all’elisoccorso, ci sono due ambulanze ma le condizioni del ferito paiono meno critiche di quanto sembrava subito dopo l’investimento e l’intervento è stato declassato da codice rosso a giallo.

L’allarme è scattato alle 11.07 dopo che in via Donizetti si è verificato l’investimento di un ciclista. Un impatto violentissimo tanto che l’intervento dei soccorritori è in codice rosso e sul posto, oltre all’elisoccorso, sono in arrivo un’ambulanza e i carabinieri della Compagnia di Seregno.

