Arriva l’elisoccorso dopo una drammatica caduta

E’ in arrivo l’elisoccorso a Lesmo, a seguito di una drammatica caduta nella zona boschiva al confine con Gerno e Canonica

La caduta

L’incidente è avvenuto poco dopo le 19 nei pressi di via Mulini Taverna, in una zona boschiva tra Lesmo, Gerno, Canonica e Correzzana. Secondo le prime informazioni fornite dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza l’incidente ha coinvolto una ragazza di 25 anni: una situazione critica tanto che è stato richiesto l’intervento di un elisoccorso partito da Milano. Sul posto ci sono anche i Carabinieri della Compagnia di Monza, i Vigili del Fuoco e un’ambulanza. La missione è tutt’ora in corso

Seguiranno aggiornamenti

