Arrivano altri venti militari a Monza e Brianza. Sono stati richiesti dal Prefetto Patrizia Palmisani per vigilare sugli obiettivi più sensibili e incrementare il numero di pattuglie delle Forze di polizia presenti sul territorio.

Arrivano altri venti militari

Il numero dei militari deputati a controllare gli obiettivi sensibili del territorio della nostra Provincia raddoppia… anzi di più. Ai 15 uomini dell’Esercito italiano assegnati alla Provincia di Monza e della Brianza nel 2018 se ne aggiungeranno infatti altri 20, che opereranno a supporto delle Forze di polizia fino al 31 luglio prossimo.

La decisione è stata presa venerdì scorso dal Prefetto Patrizia Palmisani, che ha evidenziato alle Forze di polizia l’esigenza “di procedere a una rimodulazione dei servizi, che dovranno concentrarsi sulle principali zone della movida, al fine di prevenire possibili assembramenti e dissuadere i cittadini dal porre in essere comportamenti non in linea con le misure di contenimento del contagio”.

Non solo attenzione alla movida, però. C’è anche altro che preoccupa. “Parallelamente – spiega infatti la nota della Prefettura – dovrà essere prestata particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto della microcriminalità nei contesti urbani, fenomeno praticamente sparito nel corso del lockdown e che con la ripresa della circolazione delle persone e delle attività commerciali potrebbe far registrare una recrudescenza”.

I militari, che vanno a incrementare sensibilmente l’aliquota del contingente destinato alla nostra Provincia per l’operazione “Strade sicure”, opereranno a supporto delle Forze di polizia, aggiungendosi ai 15 stabilmente già operativi dal 2018.

