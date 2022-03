Stanno tutti bene

Intervento dei Carabinieri ieri a Villasanta.

Erano nascosti all'interno di un tir che trasportava pneumatici. All'oscuro dell'autotrasportatore sono arrivati fino in Brianza, a Villasanta per la precisione.

Arrivano in Brianza nascosti in un Tir: soccorsi quattro afghani

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 9 marzo, 4 persone di nazionalità afghana, tra cui un minore, sono stati rinvenuti all'interno di un camion proveniente dalla Romania. Il conducente del veicolo, un uomo rumeno incaricato del trasporto di pneumatici da quel Paese fino a Villasanta, poco prima dell'arrivo, ha avvertito dei rumori provenire dall'interno del vano ove aveva alloggiato gli pneumatici e, allarmato, ha chiamato il 112.

Immediatamente sono giunte le vetture delle Stazioni Carabinieri di Arcore e Villasanta che, dopo aver sottoposto gli afghani a tampone, risultato negativo, li hanno condotti in caserma per l'identificazione. Ancora in corso gli accertamenti tesi a stabilire la loro posizione sul territorio nazionale.