Ascolta “No More”, la canzone di esordio del duo di Dj brianzoli “Gold ‘n Black”

Ascolta “No More”, la canzone di esordio del duo “Gold ‘n Black”

Il lockdown è stato un periodo oscuro per molti, ma c’è anche chi ha approfittato del momento per trovare una fonte creativa. L’attesa della fine della pandemia e la voglia di creare qualcosa di nuovo, infatti, hanno fatto scattare in Mattia e Matteo, 20enni delle province di Monza e Lecco, quella lampadina per creare qualcosa di nuovo. Dal grande lavoro svolto dai due deejay e produttori nei mesi di chiusura forzata è così nato il progetto Gold N’ Black la prima canzone “No More”, uscita venerdì 25 settembre 2020 sull’etichetta internazionale Revealed Recordings/Gemstone Records.

Gold N’ Black: la nascita del progetto

Gold N’ Black, come ricorda PrimaMerate.it è il nuovo progetto house dei deejay e produttori italiani Mattia Viganò (25 anni, Lesmo/Casatenovo) e Matteo Madonia (24 anni, Bevera di Sirtori). I due musicisti si sono conosciuti all’inizio del 2015 in un importante festival, dove hanno suonato a poca distanza l’uno dall’altro. Da qui è iniziata la loro grande amicizia e proprio dalla passione comune per la musica è nato questa nuova collaborazione. Inoltre in passato Mattia, con il suo primo progetto “Matt Strike”, ha pubblicato diverse canzoni su importanti etichette discografiche come Revealed Recordings e Armada Music, mentre Matteo ha suonato nei più importanti club del monzese e lecchese con il nome d’arte Koley.

Durante il lockdown Mattia e Matteo hanno deciso quindi di collaborare insieme e dare vita al duo Gold N’ Black lo scorso marzo. Il nuovo progetto è la perfetta fusione delle influenze musicali dei due produttori: Mattia che strizza l’occhio alle sonorità pop e commerciali, mentre Matteo più legato a sonorità house e groovy. Nei mesi di chiusura forzata in casa, i due produttori così si sono messi davanti al computer per produrre nuove canzoni e hanno dato vita proprio a “No More”

La prima traccia “No More”

La prima traccia di Mattia e Matteo ha fatto subito il botto grazie alla pubblicazione sull’importante etichetta internazionale Gemstone, che fa parte della grande famiglia di Revealed Recordings (label olandese fondata nel 2010 dal due volte miglior deejay al mondo Hardwell).

“Ci conosciamo da tanti anni e molte volte abbiamo pensato di collaborare insieme – hanno raccontato Mattia e Matteo – Durante il lockdown è arrivata l’occasione giusta per iniziare a lavorare in coppia su alcuni importanti progetti. Ci siamo così confrontati quasi quotidianamente, attraverso WhatsApp e le consuete videochiamate, per produrre le prime tracce insieme e abbiamo dato vita al duo Gold N’ Black. Dopo aver completato ‘No More’ abbiamo contattato Revealed perché ci sembrava l’etichetta che si addiceva di più al sound della nostra canzone e abbiamo ricevuto subito feedback molto positivi. Siamo veramente molto contenti di iniziare insieme questo nuovo progetto e non vediamo l’ora di farvi sentire le tracce che abbiamo in cantiere”.

