Asdo Verano alla Maratona di Milano, si corre per Maria Letizia Verga

Impegno in campo e fuori dal campo, per un gruppo di ragazzi dell'Asdo Verano, che insieme ad alcuni allenatori e dirigenti, si preparano a correre la Maratona di Milano, con un obiettivo preciso: sostenere e promuovere il Comitato Maria Letizia Verga, impegnati nella cura della leucemia.

Corrono per sostenere «Maria Letizia Verga». Questo lo spirito con il quale 4 ragazzi dell’Asdo Verano, insieme a 4 tra dirigenti e allenatori, affronteranno la Maratona di Milano domenica 6 aprile. Una prova di muscoli e resistenza organizzata con una doppia staffetta, che ha però un grande significato per la società sportiva dell’oratorio. Tra i ragazzi dell’Asdo c’è infatti un giovane calciatore veranese che conosce da vicino l’associazione «Maria Letizia Verga» poichè ha avuto problemi di salute ed è stato curato al San Gerardo, dove il Comitato opera, a sostegno delle famiglie con figli affetti da leucemia.

La proposta dunque lanciata da Giorgio Gelosa ai ragazzi della squadra di calcio è stata quindi subito accolta con molto favore: in 16 si sono fatti avanti per partecipare all’evento portando anche l’ importante messaggio di sensibilizzazione e impegno sociale.

A correre i 42 km dunque, fra pochi giorni saranno Tobia Segat, Alessandro Cazzaniga, Francesco Rosa e Francesco Bonaventura, tutti tra i 16 e i 17 anni. Con loro nella staffetta ci saranno poi, Giorgio Gelosa, Nicola Tambone, Ivan Vismara e Massimo Teruzzi.

«C’è molto entusiasmo e tanta voglia di fare bene, ma anche di divertirsi e soprattutto tanto orgoglio di poter correre per il Comitato Maria Teresa Verga - ha sottolineato Gelosa - uno dei ragazzi che parteciperanno si è curato anche grazie all’associazione, la maratona assume quindi anche un ulteriore significato per lui, ma anche per i suoi compagni che compatti si sono fatti avanti per questa manifestazione».