Asfalti Brianza, la protesta dei cittadini arriva in piazza – FOTO e VIDEO

Asfalti Brianza, la protesta dei cittadini arriva in piazza. Sono tanti i cittadini e gli esponenti politici che questa mattina si sono ritrovati in centro a Concorezzo, davanti al Comune e alla Chiesa parrocchiale, per dire ancora una volta basta agli odori che si alzano dall’azienda posta al confine con Agrate, Monza e Brugherio.

A tre giorni dalla scadenza dell’ordinanza

La manifestazione, organizzata dai cittadini del Comitato di quartiere Sant’Albino, di Monza, replica quella di alcune settimane fa tenutasi davanti all’attività produttiva, e arriva a tre giorni dalla scadenza dell‘ordinanza di sospensione dell’attività emessa dal sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio.

Presenti anche alcuni esponenti del Partito democratico di Concorezzo e di Monza e della lista civica di Concorezzo La Rondine, che supportano la battaglia dei cittadini.

La raccolta firme per chiedere la chiusura definitiva

Avviata in piazza una raccolta firme per chiedere la chiusura definitiva dell’impianto. Alle 500 firme già raccolte via web, questa mattina nel giro di un’ora se ne sono aggiunte già un centinaio.

