Asfalti Brianza, se ne parla con il Circolo Pd di Agrate e Caponago

Asfalti Brianza, incontro organizzato dal Circolo Pd di Agrate e Caponago. Appuntamento in diretta Facebook martedì 26 maggio alle 18.30.

Giorni di grande tensione

Sono giorni di grande tensione quelli vissuti dai cittadini di Concorezzo, Monza, Brugherio e Agrate, alle prese con i miasmi prodotti dai camini di Asfalti Brianza. In particolare nelle ultime ore si sono moltiplicate le segnalazioni dei residenti ad Agrate, che soprattutto nel fine settimana hanno dovuto fare i conti con esalazioni mai così forti. Proprio per analizzare il momento e studiare le strategie future il Circolo Pd di Agrate e Caponago ha organizzato per domani, martedì 26 maggio 2020, un incontro in streaming dal titolo “Asfalti Brianza – La storia non è finita”. A partire dalle 18.30 il canale Facebook del circolo ospiterà Simone Sironi e Marco Troiano, rispettivamente sindaci di Agrate e Brugherio, Egidio Riva e Giorgio Adami, capigruppo del Pd di Monza e Concorezzo, e Michela Martinengo, in rappresentanza del Comitato di Sant’Albino e San Damiano. L’incontro sarà condotto da Margherita Brambilla, assessore alle Politiche ecologiche del Comune di Agrate.

