Asfalto rovinato dagli scavi per la fibra, il Comune diffida la società

Asfalto rovinato dagli scavi per la fibra ottica, il Comune di Cesano Maderno diffida la società.

Asfalto rovinato dagli scavi per la fibra

A Cesano Maderno i cittadini lamentano le condizioni del manto stradale dopo i lavori per la posa della fibra ottica. “La sistemazione attuale, seguente agli interventi di scavo e caratterizzata da una striscia rosa cementizia, è solo provvisoria e utile all’assestamento del terreno – spiegano dall’Amministrazione comunale – La seconda fase del ripristino sarà invece quella definitiva e prevede la posa di un tappetino di asfaltatura di circa un metro a cavallo della piccola trincea realizzata per la posa della fibra”.

Il manto stradale sarà ripristinato

Il manto stradale sarà quindi ripristinato. “Tuttavia con riferimento ai ripristini provvisori, avendo riscontrato che non sono sempre soddisfacenti, abbiamo inviato alla società una diffida ad eseguirli con più celerità e in modo più accurato garantendo la sicurezza dei cittadini – precisa l’Amministrazione – Gli oneri sono a suo carico, il Comune non dovrà sostenere alcun costo”.



Pioggia di lamentele da parte dei cittadini

Una precisazione, quella del Comune, che risponde alle lamentele piovute in municipio per i lavori in corso su diverse strade del territorio. Se ne è parlato anche nell’ultima seduta della commissione Territorio: “La realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica prevede anche una fase dedicata al ripristino del manto stradale – commenta il presidente Manuel Tarraso – In questi giorni abbiamo assistito a lavori svolti davvero in maniera molto grezza. Interventi che non hanno garantito condizioni di planarità e sicurezza. I nostri uffici pertanto hanno mandato una diffida a svolgere in maniera più puntuale questi interventi, rispettando le minime condizioni di sicurezza necessarie”.