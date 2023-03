Asilo per cani irregolare, chiuso dai Carabinieri

Svolgeva l'attività di asilo per cani senza aver mai registrato l'attività.

I Carabinieri dei NAS di Milano, nell’ambito di specifica campagna di controlli a livello nazionale di aderenza presso canili e gattili pubblici e privati, hanno eseguito varie ispezioni al fine di verificare la corretta conduzione delle strutture ed il benessere degli amici a 4 zampe.

Attività chiusa e multa di 1.000 euro

In particolare, a Vimercate, i militari del reparto specializzato dell’Arma, con l’ausilio del personale sanitario Ats competente, hanno accertato che la legale rappresentante di un asilo per cani, 31enne italiana, non era in grado di fornire la prevista registrazione dell’attività poiché mai presentata.

Alla donna è stata contestata la violazione all’art. 12 del regolamento regionale n. 2 del 13.04.2017 ed è stata comminata una sanzione amministrativa di 1.000 euro.

Attività non registrata

E' stata disposta, inoltre, l’immediata chiusura della struttura, poiché le strutture destinate al ricovero degli animali d'affezione, per finalità sanitarie, di tutela, di allevamento, commerciali o amatoriali, devono essere registrate nell'anagrafe degli animali d'affezione, da parte della Ats territorialmente competente; per ottenere tale registrazioni, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, andava presentata una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al Comune che, anche con il coinvolgimento della Ats, avrebbe poi verificato la sussistenza dei requisiti richiesti.

I 14 cani riaffidati ai proprietari, ignari di tutto

I 14 cani ospiti, tutti cani di varie razze, contro i quali fortunatamente non è stato riscontrato alcun tipo di maltrattamento, sono stati riaffidati ai proprietari che, con stupore, hanno appreso di aver affidato i loro “amici” ad una struttura irregolare, poiché priva di registrazioni.

L'appello dei Carabinieri

I Carabinieri del nucleo Antisofisticazione e Sanità, fanno un appello ai proprietari di animali domestici, invitandoli a segnalare e chiedere l’intervento presso tali strutture nel caso sospettino soprusi su cani, gatti o qualsiasi altro animale.