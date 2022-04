Cesano Maderno

Ottantatreenne beffata con il raggiro dell'acqua contaminata.

Una 83enne di Cesano Maderno è stata derubata da un truffatore che le si è presentato alla porta spacciandosi per idraulico.

Aspetta l'idraulico, derubata da truffatore

Aspettava l'idraulico. Così, quando intorno alle 9, affacciandosi alla finestra, ha visto un uomo al cancello, non ha avuto dubbi: "Lei è l'idraulico, vero?", la domanda all'indirizzo dello sconosciuto. "Sì, signora. Mi apre?". Truffatore a segno, nei giorni scorsi, al Villaggio Snia di Cesano Madermo, dove una 83enne è stata raggirata e derubata dei contanti – una considerevole cifra, circa 3mila euro – che teneva in casa.

La truffa dell'acqua contaminata

Salito nell’appartamento, il finto idraulico ha spiegato alla cesanese di un problema di contaminazione dell'acqua nel quartiere. "Qui vicino una signora è stata male" la frase a supporto della sua tesi. La donna, convinta della buonafede dell'uomo dai modi gentili, si è lasciata persuadere. Il finto idraulico ha quindi aperto il lavandino della cucina e ha buttato nel lavello una sostanza giallastra. Poi si è preoccupato di allarmare a dovere la signora, consigliandole di raccogliere tutti gli oggetti di valore e i contanti e di riporli nel frigorifero per preservarli da eventuali danni.

Un vicino di casa ha lanciato l'allarme

Il furfante ha quindi proseguito la verifica dell'impianto nel resto della casa, spostandosi in uno dei due bagni. "E' stato un attimo: mentre uscivo da una stanza l'ho visto scappare verso la cucina - spiega la donna, ancora incredula per l'accaduto - Allora ho capito le sue vere intenzioni e ho urlato più forte che potevo". Veloce come una saetta il finto idraulico è corso via, verso l'incrocio con via Friuli. Immediata la chiamata ai Carabinieri: un residente che stava andando a lavoro, insospettito dall'uomo in fuga dalla villetta della sua anziana vicina di casa, ha subito allertato le Forze dell'ordine. Le indagini dei militari sono in corso.