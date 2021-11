Assaltano l'assicurazione e lanciano la cassaforte dal secondo piano

Vimercate

L'incredibile colpo messo a segno ai danni della Unipol Sai.

Hanno letteralmente lanciato la cassaforte dalla finestra del secondo piano e sono scappati con la refurtiva, credendo di aver messo le mani su un cospicuo bottino. In realtà e si sono dovuti accontentare, si fa per dire, di poco meno di 1.500 euro in contanti.

Il colpo alla Unipol Sai di Vimercate

Ha dell’incredibile il colpo messo a segno a Vimercate ai danni della compagnia assicurativa "UnipolSai", sopra l’ufficio postale di largo Pontida .

Banda composta da almeno sei persone

La banda di malviventi, formata da almeno sei persone stando alle testimonianze raccolte da coloro che abitano in zona, è entrata in azione arrampicandosi sulla facciata interna, lato box, dell’edificio. Una volta arrivati sul balcone dell’appartamento che ospita gli uffici hanno rotto il vetro di una portafinestra e hanno avuto accesso.

Cassaforte da 400 chili lanciata dalla finestra

Individuata la cassaforte, del peso di circa 400 chili i malviventi l’hanno lanciata dalla finestra del secondo piano. L'impatto con l'asfalto del parcheggio ha provocato un gran baccano attirando l'attenzione dei residenti che si sono affiati alle finestre e hanno dato l'allarme.

Sul Giornale di Vimercate in edicola un servizio con tutti i particolari.