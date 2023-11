Assaltano un furgone in centro a Cavenago e scappano con le sigarette

Assaltano un furgone a Cavenago e scappano con la sigarette. E' successo martedì mattina, nella centralissima via Roma. Tre malviventi hanno colpito un camioncino impegnato nella consegna dei tabacchi a una rivendita della zona.

Colto di sorpresa

Il furto è avvenuto attorno alle 10 del mattino, durante il consueto rifornimento alle tabaccherie della zona. Dopo aver parcheggiato in via Roma, poco distante dalla rivendita, l'autista si è introdotto all'interno del negozio, in modo da informare il tabaccaio del suo arrivo. Un'operazione ripetuta un paio di volte, il tempo di recuperare nel furgone i documenti necessari per la consegna delle sigarette. Proprio durante l'espletamento delle pratiche burocratiche, tuttavia, il fattaccio: tre malviventi, infatti, armati di flessibile e con il volto coperto da un passamontagna sono riusciti ad aprire il bagagliaio del camioncino, sottraendo alcuni scatoloni di sigarette e caricandoli su una macchina parcheggiata poco distante. Ad avvisare l'autista dell'accaduto ci hanno pensato alcuni clienti della tabaccheria, accortisi del furto.

Le minacce

Gli avventori hanno immediatamente avvisato l'autista e cercato di mettere in fuga i tre malviventi. Quest'ultimi hanno dapprima minacciato l'autista del furgone, quindi si sono dati alla fuga con le diverse scatole di tabacchi già trafugate. Sul posto si sono quindi precipitati i Carabinieri di Agrate, impegnati a fare chiarezza su quanto accaduto.