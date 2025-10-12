Assalto a due stazioni di servizio in Svizzera, catturato in Brianza uno dei banditi

Catturato a Limbiate uno dei banditi autori di due rapine compiute in Svizzera ai danni di altrettante stazioni di servizio, ora rischia fino a 15 anni di reclusione. Mercoledì, 8 ottobre, gli operatori della Polizia di Stato in servizio alla Squadra Mobile di Monza hanno dato esecuzione a un provvedimento di arresto a fini estradizionali nei confronti di un cittadino ecuadoriano 34enne, ricercato in quanto componente di un’associazione criminale composta da sei soggetti di origine nordafricana e sudamericana, dedita a rapine a mano armata.

Uno dei banditi arrestato a Limbiate

A quanto è emerso dalle indagini, lo scorso 7 dicembre il commando, partito dal nord Italia a bordo di due auto con targhe contraffatte, una volta raggiunta la Svizzera si è diviso in due gruppi per assaltare contemporaneamente due stazioni di servizio nella zona di Balerna. I malviventi si sono finti clienti e, una volta all’interno dei due esercizi commerciali, sotto la minaccia di una pistola, si sono fatti consegnare l’incasso per decine di migliaia di franchi, aggredendo anche fisicamente gli addetti.

Le indagini dopo le rapine in Svizzera

Dopo aver portato a compimento le due rapine i banditi si sono dati alla fuga a bordo di due auto, varcando la frontiera e ripristinando lungo il tragitto le targhe originali. La Polizia svizzera è però riuscita a identificare i componenti del commando e a ottenere l’emissione dei mandati di arresto internazionali.

Il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha immediatamente attivato le ricerche dei criminali in Italia, su tutto il territorio nazionale, e, una volta che è risultato che i sei soggetti potevano essere localizzati nelle province di Piacenza e di Monza, ha attivato le rispettive Squadre Mobili per procedere con la cattura, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo.

Rapinatore riconosciuto dai tatuaggi su tutto il corpo

Il bandito segnalato in provincia di Monza, a seguito di immediati accertamenti, è stato rintracciato e arrestato a Limbiate, identificato anche per i numerosissimi tatuaggi su tutto il corpo. L’uomo ha precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, l’ultimo dei quali una rapina commessa nel 2023 ai danni di una connazionale. Il soggetto è stato quindi tradotto in carcere a Monza, a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente a definirne l’estradizione verso la Svizzera, dove rischia fino a 15 anni di reclusione. L’operazione è stata portata a termine grazie alla sinergia operativa tra gli organi di Polizia di diversi Paesi e i rispettivi servizi di cooperazione internazionale, oltre al coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.