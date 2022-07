Assalto al bancomat nella notte appena trascorsa ad Agrate Brianza: i ladri hanno preso di mira l'istituto di credito all'angolo tra via Matteotti e via Marco d'Agrate.

Assalto al bancomat ad Agrate: i ladri scappano senza bottino

E' andata male alla banda che nella notte tra lunedì e oggi, martedì 5 luglio, ha tentato di svuotare lo sportello bancario della BPM. I delinquenti, un gruppo di tre/quattro persone, sono entrati in azione in piena notte, attorno alle quattro. Per sfondare la vetrata, secondo quanto è stato possibile accertare, avrebbero utilizzato un furgone con cui hanno parzialmente sfondato la vetrata di ingresso. Poi per "terminare il lavoro" sono scesi dal mezzo e, incappucciati e con i guanti, hanno utilizzato un palo per sfondare completamente il vetro.

Un colpo, come dicevamo, non andato a segno. I malviventi infatti a un certo punto, allarmati forse dall'arrivo di qualcuno, hanno abbandonato ogni intento scappando a mani vuote e abbandonando il palo utilizzato come ariete lungo via Matteotti.

Indagini in corso

Questa mattina, martedì, l'area della banca è stata delimitata per agevolare le operazioni di pulizia della struttura distrutta. Sul posto anche i Carabinieri che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per risalire all'identità degli assaltatori.