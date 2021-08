Assalto al quagliodromo: fanno volare le quaglie e distruggono tutto

Tanti danni e tanta rabbia per il gruppo di cacciatori di Veduggio, ancora una volta nel mirino dei vandali.

Sede messa a soqquadro

Hanno liberato le quaglie e buttato tutto all'aria, provocando parecchi danni: spaccati frigoriferi e panche, ma non hanno rubato nulla di quello che c’era in cassa. Un brutto ferragosto per il gruppo cacciatori di Veduggio, che il 15 agosto ha trovato la propria sede distrutta e inutilizzabile.

«Alcune cose ci fanno pensare che forse dietro a questo gesto ci sia un gruppo animalista che decisamente non approva né la caccia né noi, ci hanno distrutto tutto... Noi adesso attendiamo e speriamo che i carabinieri di Besana riescano a risolvere il caso» ha raccontato il responsabile del quagliodromo Giuseppe Farina.

Il precedente nel 2009

E non è la prima volta che i cacciatori sono nel mirino; ignoti avevano distrutto la sede nel 2009, lasciando sui muri scritte contro la caccia e contro i cacciatori, così che fosse facile ricondurre il gesto ad uno dei vari gruppi organizzati. Ma il gruppo di cacciatori di Veduggio non si è dato per vinto: «continueremo sicuramente la nostra attività, aumenteremo i sistemi di sicurezza e ricostruiremo questo posto da capo. L’unica cosa che veramente spiace è che quanto guadagniamo noi durante l’anno siamo soliti darlo in beneficenza, questa volta invece i soldi saranno utilizzati per riparare gli ingenti danni che ci sono stati fatti» ha concluso Giuseppe Farina.