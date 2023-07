Assalto alla logistica di Cambiago e Cavenago: il VIDEO esclusivo

Il video ripreso dagli agenti della sicurezza subito dopo l'assalto avvenuto alla Esprinet di Cavenago e Cambiago, vale più di mille parole: sono stati i cinque minuti più lunghi delle vite delle due guardie giurate intervenute durante l'assalto quella notte. Il drammatico video è stato pubblicato dai colleghi di www.primalamartesana.it

Una notte di terrore

Fuori dall’azienda per cui lavorano c’erano una decina di banditi incappucciati, potenzialmente armati, che hanno cercato di sfondare il cancello utilizzando due grossi furgoni come arieti. Dall’altra parte della "barricata" invece solo loro due, guardie giurate, armate della pistola d’ordinanza e... forza della disperazione. Soli contro un’intera banda hanno dimostrato che nemmeno un piano ben congegnato, accuratamente studiato, nei minimi dettagli come quello del commando che ha cercato di penetrare nella logistica nella notte fra domenica e lunedì, può battere l’istinto più forte di tutti, quello della sopravvivenza.

L'intervista alle due guardie giurate

