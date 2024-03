A Seregno l'assalto al furgone che trasportava sigarette. La rapina nei giorni scorsi a Santa Valeria ad opera di tre banditi.

Assalto al furgone delle sigarette

In pieno giorno hanno assaltato il furgone che trasportava le sigarette, minacciando l’autista con una pistola mentre svuotavano il carico. Un’azione da film, racchiusa in due minuti e mezzo, con tanto di flessibile per aprire il portellone prima di fuggire con la refurtiva a bordo di un’auto di grossa cilindrata. La rapina si è consumata in mattinata, a ridosso di piazzale Madonnina nel quartiere Santa Valeria.

In azione tre banditi

Autori della rapina tre banditi vestiti di nero, con un berretto e una sciarpa che copriva quasi tutto il volto, a bordo di un’Audi A6. Hanno aspettato il furgone diretto al bar Toc per consegnare le sigarette e sono entrati in azione non appena il conducente, un 51enne brianzolo, è sceso dal mezzo per raggiungere il bar e sbrigare le pratiche preliminari alla consegna.

Refurtiva di 30mila euro

Al suo ritorno al furgone ha trovato i malfattori, uno dei quali armato di pistola che gli ha intimato di stare fermo. Intanto gli altri due hanno aperto lo sportello con il flessibile e hanno preso oltre una dozzina di scatoloni, pieni di sigarette: circa 130 chilogrammi. Poi la fuga e l'arrivo dei Carabinieri. Il valore della refurtiva sarebbe di 30mila euro. Il servizio integrale sul Giornale di Seregno in edicola questa settimana e in versione digitale.