Un tremendo boato ha fatto saltare lo sportello automatico della Bper Banca di via Marconi, i furfanti hanno utilizzato la «tecnica della marmotta»

Assalto in piena notte, esplode il bancomat. Un tremendo boato ha fatto saltare lo sportello automatico della Bper Banca di via Marconi, i furfanti hanno utilizzato la «tecnica della marmotta»

Esploso il bancomat

Un’esplosione nel cuore della notte ha fatto saltare in aria lo sportello automatico della Bper Banca (ex Banca Popolare di Sondrio), i ladri sarebbero fuggiti con un bottino di migliaia di euro.

Non è ancora noto l’ammontare preciso dei contanti sottratti in maniera decisamente spettacolare e rumorosa dai furfanti che nella notte tra lunedì e martedì hanno assaltato la filiale di via Marconi, nel pieno centro di Bovisio Masciago.

Assalto in piena notte

Intorno all’1,50 si è udito un tremendo boato che ha svegliato di soprassalto i residenti del palazzo sopra le banca e delle abitazioni vicine che a quell’ora dormivano profondamente. Da quanto è stato possibile ricostruire, grazie anche al contributo di alcuni testimoni, tre uomini con il volto completamente travisato sono giunti in via Marconi a bordo di un’auto.

La tecnica della marmotta

Una volta scesi dalla vettura avrebbero forzato la porta a vetri dell’istituto di credito con un attrezzo, poi si sono concentrati sullo sportello automatico mettendo in atto la «tecnica della marmotta». Introducendo una carica esplosiva all’interno della fessura che eroga le banconote (tramite un congegno metallico denominato “marmotta”), i malviventi hanno fatto detonare lo sportello, creando così un varco per estrarre i contanti.

Violenta deflagrazione

I ladri sarebbero così riusciti ad impossessarsi di migliaia di euro in contanti prima di darsi alla fuga a bordo dell’auto ma alcune migliaia di euro volati in aria sarebbero stati recuperati dai Carabinieri una volta accorsi sul posto dopo la chiamata di soccorso al 112. La deflagrazione è stata particolarmente violenta perché, l’onda d’urto provocata dalla detonazione, ha creato anche ingenti danni all’interno della filiale tanto da renderne necessaria la chiusura al pubblico.

Le indagini

I Carabinieri, dopo il sopralluogo che ha seguito l’assalto dei ladri, hanno subito avviato le indagini per cercare di risalire alla loro identità. Informazioni preziose all’attività investigativa potrebbero arrivare dalle riprese delle telecamere della banca e del sistema di videosorveglianza della zona.

Un assalto analogo pochi giorni fa a Vimercate

Solo pochi giorni fa, il 3 luglio un assalto analogo è stato messo in atto a Vimercate sempre ai danni di una sportello automatico della Bper Banca. Anche in quel caso i danni sono stati ingenti e la filiale ha dovuto temporaneamente chiudere al pubblico.