Assemblea pubblica e un avvocato per la Nuova Ronchese

Si svolgerà domenica prossima alle 17 al campo sportivo dell’oratorio l’assemblea pubblica a sostegno della Nuova ronchese organizza dal “comitato1988”.

L’assemblea pubblica e ora anche un avvocato

Difesi in paese da un comitato spontaneo che chiede maggiori spazi per la nuova ronchese calcio e ora anche a livello legale da un avvocato per aver più spazi per allenarsi e giocare. Continua la lotta contro l’Amministrazione comunale del “Comitato 1988” che ha programmato per domenica 13 alle 17 al campo dell’oratorio un’assemblea pubblica per parlare del futuro della polisportiva che ha compiuto 32 anni: al loro fianco la società Nuova Ronchese ora ha affiancato l’avvocato Pier Antonio Rossetti, coordinatore regionale per la Lombardia dell’associazione avvocati dello sport.

Le parole dell’avvocato

«Con delibera di Giunta Comunale 17 agosto 2020, è stata data alla Polisportiva Nuova Ronchese la possibilità di usare il campo per la partita domenicale e per una sola serata infrasettimanale per gli allenamenti, ossia il mercoledì dalle ore 20.00 alle ore 22.30, anziché il martedì e il giovedì richiesti – ha affermato l’avvocato Rossetti –

Questa decisione produce un grande danno alla Nuova Ronchese la cui prima squadra, composta prevalentemente da giovani ronchesi, non avrebbe a disposizione un campo per il secondo allenamento settimanale, che è indispensabile per la buona riuscita della stagione sportiva».

