Assembramenti e niente mascherine: giro di vite della Polizia locale. Mercoledì di grande lavoro per gli agenti del Corpo Brianza Est, che si occupa dei Comuni di Bellusco, Mezzago, Cavenago e Ornago.

Raffica di sanzioni

Quella di ieri, mercoledì 4 novembre, è stata una serata di grande lavoro per gli agenti del Corpo di Polizia locale Brianza Est. Gli uomini del Comandante Alessandro Benedetti hanno intensificato i controlli sul territorio per contrastare gli assembramenti e il mancato utilizzo della mascherina.

“Parlando con i sindaci dei quattro Comuni di nostra competenza è emersa la necessità di intensificare i controlli, anche in considerazione del periodo di lockdown che ci aspetta – spiega il Comandante del Corpo di Polizia locale Brianza Est Alessandro Benedetti – Nei giorni scorsi avevamo tenuto un approccio più soft, mentre da ieri abbiamo dato un giro di vite significativo. Ovviamente ci siamo concentrati sui luoghi di maggior assembramento, come le piazze e i parchetti”.

I controlli si sono tramutati in una raffica di sanzioni, che non hanno riguardato solo le misure relative all’emergenza sanitaria in corso. Nel corso della serata sono state oltre 100 le persone identificate, 7 i verbali relativi al Covid di cui 3 a minorenni che non solo non indossavano la mascherina, ma neppure l’avevano con sè. Sono inoltre state denunciate 6 persone di cui tre minorenni per consumo di sostanze stupefacenti.

“Numeri decisamente importanti, purtroppo serve maggior rispetto delle regole – conclude Benedetti – Meglio è andato per i vari esercizi commerciali, che hanno rispettato l’ordinanza e chiuso alle 18”.

Altri controlli sono previsti nelle prossime settimane, sempre nei principali luoghi di aggregazione di Bellusco, Mezzago, Cavenago e Ornago.

TORNA ALLA HOMEPAGE