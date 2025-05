Assembramenti, schiamazzi fino a tardi, consumo di alcolici, maleducazione, sporcizia ovunque, dispetti e auto rigate. I residenti di via Grandi a Desio tornano a denunciare una situazione che nella zona sta diventando insostenibile e lanciano un appello alle autorità cittadine.

«Assembramenti, schiamazzi, sporcizia e spaccio: in via Grandi la situazione sta diventando esplosiva»

Mesi fa avevano segnalato la presenza di gruppi fuori controllo in una zona residenziale in cui si trova anche l’oratorio, e una situazione che stava diventando esplosiva. Ora i problemi sono tornati a destare preoccupazione.

«Da tempo si verificano assembramenti quotidiani e serali di gruppi di giovani, spesso anche minori, che creano seri problemi di ordine pubblico, mettendo a rischio la sicurezza e il decoro dell'intero quartiere», la testimonianza di chi vive in via Grandi.

«I comportamenti incivili sono ormai all’ordine del giorno. E nell’elenco vengono registrate corse contromano in bicicletta e con monopattini, schiamazzi fino a tarda sera, consumo di alcolici in strada con abbandono di bottiglie e bicchieri tra marciapiedi e siepi, sporcizia ovunque». La portavoce dei residenti fa notare che «la presenza di cestini è inesistente, ma questo – rimarca - non può giustificare il totale abbandono al quale è condannata la zona».

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

In un quadro del genere, chi vive in zona si sente di dire che «via Grandi è diventata "terra di nessuno", dove la maleducazione prevale sul rispetto delle regole e della convivenza civile». I problemi non sono finiti qui, perché le auto che vengono parcheggiate in strada diventano bersaglio di vandalismi, «che si ripetono con preoccupante frequenza», un altro problema che i residenti definiscono «grave» e che alimenta «il senso di impotenza e frustrazione tra chi vive qui». Ad allarmare i cittadini della via è anche «lo spaccio di sostanze stupefacenti, che da anni segnaliamo senza mai essere stato affrontato con la dovuta determinazione», fanno presente. La situazione è ancora più preoccupante perché, affermano, «questi episodi che si verificano in qualsiasi orario della giornata, alla luce del sole, senza alcun intervento risolutivo».

In più, a testimoniare «il livello di degrado e pericolo della zona», gli abitanti ricordano anche un’aggressione avvenuta due anni fa tra cittadini di origine nordafricana, «che si è conclusa con una vittima, che ha riportato una profonda ferita da taglio sotto la gola; qualche anno prima, un’altra rissa che aveva fatto registrare un ferito grave».

"Segnali che non possono essere ignorati"

La conclusione, pertanto, è che «questi segnali allarmanti non possono più essere ignorati».

L’appello, a questo punto, è alla prossima Amministrazione comunale, perché «non sottovaluti ancora una volta queste segnalazioni, come purtroppo accaduto in passato». Problemi che lo scorso anno erano stati segnalati anche alla precedente Amministrazione, «ma azioni concrete non ne abbiamo viste», affermano i residenti.

A questo punto chiedono misure urgenti e strutturali: maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine, l’installazione di cestini e telecamere, la riqualificazione della zona, interventi sui fenomeni di spaccio e vandalismo. E concludono: «È necessario restituire decoro, sicurezza e vivibilità a via Grandi, oggi dimenticata, ma ancora parte integrante e viva della nostra città».