Assembramento di giovani in piazza Italia a Seregno: intervengono i Carabinieri

Intervento del Radiomobile della Compagnia di Seregno sabato sera in piazza Italia su richiesta degli agenti della Polizia locale cittadina a causa di un acceso assembramento di giovani in centro.

Assembramento di giovani in piazza Italia a Seregno

Erano circa le 22 quando i militari sono arrivati in piazza Italia riscontrando il folto numero di ragazzi provenienti da fuori città. Una situazione non in linea con le attuali disposizioni in materia di sicurezza sanitaria contro il Covid. I giovani, all’arrivo dei Carabinieri si sono dati alla fuga. Ma gli interventi dell’Arma non si sono conclusi qui: nell’arco della serata infatti ulteriori situazioni di assembramento lungo le vie del centro i sono verificate altre due volte e hanno visto sempre analogo intervento dei Carabinieri, con tre pattuglie, e della Polizia locale.

Non si segnalano danni a cose e nemmeno feriti. Tra i giovani sono stati identificati due 15enni residenti a Desio.