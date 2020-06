Asst di Vimercate: in arrivo nuovi primari per Urologia, Laboratorio Analisi, Cardiologia e Pneumologia. Nelle prossime settimane diversi concorsi.

In arrivo nuovi primari

Infornata di nuovi primari all’ASST di Vimercate: nelle prossime settimane sono programmati diversi concorsi che assegneranno la direzione di importanti strutture complesse sanitarie (attualmente sono insediati responsabili facenti funzione).

Qualche giorno fa, in verità, c’è già stata la seduta concorsuale per l’incarico di primario ad Urologia, all’Ospedale di Vimercate. Nel corso del mese di luglio sono previsti, invece, i concorsi per la struttura di Analisi Chimico Cliniche (il Laboratorio Analisi) e di Cardiologia. Già bandito quello per Pneumologia (sempre in via Santi Cosma e Damiano).

