Asst Vimercate annuncia novità per i prelievi di sangue: si faranno su prenotazione. Questo consentirà un accesso senza alcuna attesa.

Novità per i prelievi di sangue

Questo consentirà un accesso senza alcuna attesa, riducendo al minimo indispensabile la permanenza dei pazienti presso la struttura sanitaria ed evitando ogni forma di assembramento che, in una situazione di emergenza segnata dal coronavirus è, oltremodo, necessario scongiurare. Vale la pena ricordare che i prelievi in ASST, sono circa 900 al giorno.

Come prenotare

La prenotazione può essere effettuata attraverso i consueti canali di comunicazione

del Contact Center Regionale al numero verde 800 638 638, oppure direttamente dal

sito Internet prenotasalute.regione.lombardia.it (raggiungibile anche dal sito

www.asst-vimercate.it ), oppure attraverso l’APP “SALUTILE Prenotazioni”, scaricabile

dai principali store.

Per effettuare la prenotazione è necessario fornire unicamente i propri riferimenti (Codice Fiscale, indirizzo e-mail, recapito telefonico); conclusa la procedura, l’utente, riceverà direttamente sul suo dispositivo mobile o al suo indirizzo email un codice che conferma l’appuntamento e che dovrà essere utilizzato in quella occasione per facilitare l’accesso al servizio. Il giorno dell’appuntamento, ovviamente, occorre avere con sé anche la propria tessera sanitaria e la prescrizione del proprio medico curante.

Anche i prelievi correlati alla sorveglianza TAO dovranno essere prenotati con i medesimi canali, tranne che per Vimercate: in questo ospedale, essendo già effettuati in una fascia oraria dedicata, successiva ai prelievi ordinari, i pazienti saranno chiamati telefonicamente per comunicare l’orario dell’appuntamento.

Per ritirare i referti

L’accesso ai referti di laboratorio (come, analogamente, quelli di Radiologia con le relative immagini e degli altri esami specialistici) è disponibile direttamente anche da casa attraverso il sistema regionale SISS – referti on line, cui è possibile essere abilitati presso tutti gli sportelli CUP dell’ASST e in qualsiasi momento. La disponibilità dei referti e delle relative immagini attraverso il sistema regionale SISS viene garantita in modalità continuativa e senza alcuna limitazione temporale. Si può, pertanto, trovare sempre la documentazione che interessa, nel momento che si ritiene più utile.

