Fine settimana caldissimo, per gli atleti del CTL3.

Atletica, CTL3 in evidenza: Zuliani da record e giovani in crescita

Al Memorial Re, a Cernusco Lombardone, un folto gruppo del CTL3 è sceso in pista per dare il meglio di sé.

I risultati nei 200 e nei 400

Infatti già nei 200 femminili Giulia Massone è quinta juniores con lo stagionale a 27.24, poi un folto gruppo di quattrocentisti soprattutto junior. Luca Bo con il suo 50.35 è stato il miglior juniores della manifestazione, poi il terzo juniores è Tommaso Bregni in 51.04 ed il quarto junior di giornata è Davide Cremonini in 51.38, con loro la promessa Maximilian Mengon che con 50.76 avvicina il personale ed è il terzo categoria promesse di giornata.

Ottima prova anche per l’altro juniores rientrante dopo un anno, Adam Atraoui che chiude in 55.37.

Prima di loro da segnalare anche le prove degli allievi Giorgio Chiappini 55.81, Cristian Corti 57.73 e Simone Visconti 58.23.

Non possiamo non segnalare l’ottima prova nei 1500 del master SM35 Andrea Balconi al personale in 4.33.44 pur sempre il secondo tra gli SM35.

Campionati regionali master a Brescia

Per quanto riguarda i campionati regionali master a Brescia, è storia a parte perché Maria Grazia Zuliani è campionessa regionale SF65 sia nei 200 in 31.28 che nei 400 in 1.11.03.

Il 1.11.03 nei 400 è la miglior prestazione nazionale italiana di categoria. Come dire il record italiano di categoria. Un risultato straordinario quello di Zuliani perché a 69 anni correre un 400 metri con quel tempo è una vera e propria impresa.