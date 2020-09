Ats Brianza: 1300 tamponi finora nelle scuole, 40 i positivi

Ats Brianza: 1300 tamponi sinora nelle scuole, 40 i positivi. I dati sono stati forniti oggi al termine dell’incontro che l’Azienda di tutela della salute ha avuto con il personale docente e i rappresentanti dei genitori e delle istituzioni.

Grande partecipazione all’incontro informativo e di confronto “Avvio attività scolastiche e servizi educativi dell’infanzia – gestione di casi e focolai di Covid-19” organizzato da Ats Brianza e Asst Monza.

Circa 500 i rappresentanti del mondo scolastico (84 in loco, i restanti in videocollegamento) che hanno partecipato all’incontro questa mattina nell’Auditorium Enrico Maria Pogliani dell’Ospedale San Gerardo di Monza. Tra di loro pediatri, medici di medicina generale, dirigenti e coordinatori scolastici, docenti, educatori, rappresentanti dei genitori e amministratori comunali.

L’evento informativo e di confronto, organizzato da Ats Brianza e Asst di Monza, in stretta collaborazione con l’amministrazione del Comune di Monza e il Distretto di Monza, era rivolto ai dirigenti scolastici, ai referenti Covid e ai rappresentanti dei genitori.

“Un incontro per rispondere a tante domande”

“Abbiamo deciso di organizzare questo incontro – spiega il direttore generale di Ats Brianza Silvano Casazza (nella foto) – per rispondere alle tante domande che arrivano dal mondo scolastico e dalle persone, operatori, amministratori, famiglie, che sono coinvolte. Abbiamo provato a fornire tutte le indicazioni necessarie per garantire il proseguimento dei servizi educativi in sicurezza, rispondendo alle esigenze dei soggetti interessati”.

I dati documentano l’importanza di un’efficienza organizzativa del sistema sanitario sul territorio e del coordinamento con le istituzioni scolastiche/educative, le amministrazioni comunali e il prefetto: dal 16 al 22 settembre sono state testate, presso i punti tampone dedicati alla scuola, 1301 persone tra studenti/allievi e personale scolastico docente e non docente, di questi 40 sono risultati essere positivi a tampone nasofaringeo per ricerca di RNA virale e 12 dei 40 positivi sono stati intercettati tra i contatti di caso.

