Ats Brianza in lutto per la scomparsa della dirigente Manuela Franchetti: aveva solo 50 anni. Oggi, martedì 7 aprile alle 12 tutti i colleghi dell’azienda di tutela della salute di Lecco e della Brianza osserveranno un minuto di silenzio in ricordo della collega che era responsabile dell’U.O.Gestione e Sviluppo Programmi Intersettoriali.

“La notizia della sua prematura ed improvvisa scomparsa ha lasciando tutti attoniti e con un senso di vuoto incolmabile. Manuela era molto conosciuta ed apprezzata, instancabile professionista sempre attenta alle esigenze degli altri, risolutiva, generosa e figura di riferimento, anche in questo periodo emergenziale – sottolineano dalla Ats – Fin dal 21 di febbraio, il giorno in cui è iniziata questa lotta contro il nemico invisibile, ha lavorato sempre e senza sosta per garantire una efficiente organizzazione nell’esecuzione dei tamponi e nella distribuzione dei dispositivi di protezione individuale, mettendo a disposizione della nostra Agenzia le sue elevate competenze professionali e manageriali, ma soprattutto il suo sorriso ed il positivo buon senso che non ci ha fatto mai mancare. Ciao Manu ci mancherai!”

