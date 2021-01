Attende per sei giorni la sepoltura della madre

Sei giorni di attesa per vedere la sepoltura della madre nel cimitero cittadino. Questo quanto hanno dovuto aspettare la figlia e i parenti di una donna di Usmate.

C’è amarezza ma anche tanta rabbia da parte di una signora che ha visto morire, poco prima di Natale, la madre e che ha dovuto attendere sei giorni prima che la salma fosse seppellita nel cimitero di Usmate.

«Un Comune dovrebbe essere in grado di fronteggiare le minime difficoltà, non esiste che la mattina (dopo essere passati 5 giorni dal decesso) senza preavviso gli operatori addetti non si presentino per scavare una buca in un cimitero – ha affermato la donna pubblicando il suo sfogo sui social nella pagina ufficiale del Comune di Usmate Velate – Se fossero stati i vostri parenti questa cosa non sarebbe mai successa. Dopo il funerale ci siamo trovati nella situazione di abbandonare la bara di mia madre in camera mortuaria senza neanche poterla seppellire. Oggi è come se mia madre fosse morta due volte».