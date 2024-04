Attenzione al truffatore vestito da frate francescano

Indossa un saio e si aggira per le case, per ora quelle di Oreno, spacciandosi per un frate del convento e spillando soldi e non solo.

Il truffatore con il saio

E’ allarme nella frazione di Vimercate per un sedicente religioso che, fingendo di mendicare secondo la regola francescana, tenta di truffare le persone. In particolare quelle più anziane. Di certo in un caso è riuscito a mettere a segno il colpo, ma sarebbero diversi i tentativi.

L'allarme lanciato dai frati di Oreno

A lanciare l’allarme sono stati gli stessi frati francescani del Convento di Oreno che lo scorso fine settimana, al termine delle messe, hanno dato lettura di una comunicazione per mettere in guardia gli orenesi e non solo.

"Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni di individui che si presentano alle abitazioni vestiti con il saio e presentandosi come frati del convento che chiedono offerte - la comunicazione dei celebranti per invitare i fedeli a prestare la massima attenzione - In un caso queste persone sarebbero anche riuscite a entrare in casa facendosi consegnare oggetti preziosi. Ovviamente si tratta di truffatori e malintenzionati. Ci teniamo a sottolineare che nessuno è mai stato autorizzato dalla parrocchia o dal convento a passare casa per casa per alcuna ragione".

Raggirata un'anziana donna

In un caso, come detto, il raggiro è purtroppo andato a segno. Il sedicente frate si è presentato alla porta di un’anziana, vestito con tanto di saio e spacciandosi apertamente per un religioso del convento della frazione. Con la scusa di raccogliere qualche soldo per i poveri, è riuscito a farsi accogliere in casa. A quel punto ha dato corso alla seconda parte del piano riuscendo in qualche modo a farsi consegnare ori e preziosi che la donna aveva con sé; con una non meglio precisata promessa di tornare poco dopo per restituirli in patte. Naturalmente si è poi dileguato facendo perdere le proprie tracce.