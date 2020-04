Attenzione alla truffa: finti volontari in azione!

Nemmeno un periodo come quello che tutti stiamo vivendo scoraggia i malintenzionati, intenzionati a raggirare le persone più anziane approfittando della vulnerabilità del momento fingendosi per addetti del Comune impegnati nella distribuzione di mascherine protettive.

Mascherine a domicilio? Falso

L’episodio è è stato segnalato proprio in queste ore sul territorio di Correzzana. A lanciare l’allarme sono stati alcuni cittadini, che nel corso della mattinata hanno ricevuto la visita di alcune persone impegnate nella distribuzione di mascherine e altri dispositivi simili. A precisa domanda i fantomatici benefattori si sono identificati come volontari inviati dal Comune stesso. Ovviamente nulla di tutto ciò è vero, tanto che la stessa Amministrazione, subito dopo aver ricevuto la segnalazione, ha diramato una breve nota alla cittadinanza spiegando come queste persone non siano state in alcun modo autorizzate a svolgere attività del genere.

Il Comune invita dunque a non aprire la porta a quelli che a tutti gli effetti sono veri e propri malintenzionati, esortando chiunque a prestare la massima attenzione e segnalare la presenza di questi individui ai Carabinieri e al numero utile comunale: 392.4482821

Donazioni via telefono? Falso

Un altro tentativo di truffa è stato segnalato sempre in questi giorni sul territorio del caratese, dove alcuni cittadini hanno ricevuto telefonate da parte di una presunta associazione “Atala” che starebbe chiedendo donazioni per far fronte all’emergenza sanitaria. Ovviamente tutto falso, in quanto anche in questo caso si tratta di una truffa in piena regola.

Occhi aperti dunque e massima attenzione!