I complimenti, le mani addosso, gli abbracci sulle scale condominiali. La vittima è una bambina di 12 anni di Villasanta, l’indagato è un cittadino di 53, originario dello Sri Lanka, residente a Milano.

Attenzioni morbose verso una bimba, 53enne indagato per violenza sessuale

I reati ipotizzati dal pm Franca Macchia riguardano il periodo in cui l’immigrato prestava servizio come addetto alle pulizie in uno stabile di Villasanta. L’uomo è indagato a piede libero per episodi risalenti all’autunno scorso quando, secondo il racconto della vittima, una bambina residente nel palazzo con la sua famiglia, sarebbe stata fatta oggetto di attenzioni morbose da parte dell’uomo. Secondo la ricostruzione della Procura, la minore sarebbe stata "ripetutamente avvicinata" dall’uomo negli spazi comuni del condominio, dove la bimba usciva per andare a giocare con il permesso dei genitori, convinti comprensibilmente che non ci fossero pericoli per lei.

Il racconto della vittima e l'incidente probatorio

L’immigrato le avrebbe messo le mani addosso e la avrebbe stretta con forza a sé. Episodi che sarebbero emersi dalle confidenze fatte dalla bambina stessa a persone di fiducia, e dai quali è partita una denuncia alle forze dell’ordine. Accuse che l’uomo, indagato per violenza sessuale su minori, respinge. Nei giorni scorsi, l’indagato, che parla a stento l’italiano, e la vittima sono stati messi di fronte in occasione dell’incidente probatorio davanti al gip Marco Formentin, per verificare la fondatezza delle ipotesi di reato. Secondo quanto emerso, una volta scattato l’allarme, l’inserviente è stato immediatamente rimosso dall’incarico a Villasanta da parte dei suoi datori di lavoro.