Atterra l’elisoccorso per soccorrere un 68enne

Mattinata movimentata a Besana Brianza dove è atterrato l’elisoccorso per prestare aiuto a un 68enne poi trasportato in ospedale

L’intervento dell’elisoccorso

L’allarme è scattato intorno alle 8.45 in via della Valle, nella frazione di Calò di Besana Brianza, dove un 68enne è stato colto da un malore. Sul posto, oltre all’ambulanza della Croce Bianca di Besana Brianza, alla Polizia Locale e ai Carabinieri, anche un elisoccorso atterrato nei campi adiacenti dal momento che le condizioni dell’uomo parevano gravi. Col passare dei minuti la situazione però è migliorata e l’uomo è stato trasportato in ambulanza in ospedale, a Desio.

