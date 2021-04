Atterraggio di fortuna di un aliante a Lentate sul Seveso. E’ successo nel pomeriggio di oggi, domenica 18 aprile 2021.

Atterraggio di fortuna di un aliante

Un aliante partito da Varese, in volo ad alta quota con direzione sud-est nei limiti degli spazi aerei consentiti, a causa delle avverse condizioni meteo è atterrato in un campo agricolo in via Falcone e Borsellino a Lentate sul Seveso.

Nessuna ferita per il pilota

Il pilota, uno spagnolo di 45anni, è atterrato delicatamente e non ha riportato ferite. Nessun danno nemmeno al mezzo. Dalla vicina caserma dei Carabinieri sono intervenuti i militari della locale stazione per prestare i primi soccorsi fino all’arrivo del team di recupero giunto da Varese.