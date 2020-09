Attesa a Besana, arriva l’arcivescovo

Monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano, è atteso a Besana.

La messa a Besana

In occasione del 65esimo anniversario di ordinazione sacerdotale e del mezzo secolo di presenza dell’ex parroco don Sandro Longhi nella comunità di Vergo Zoccorino, domenica 13 settembre, alle 10, l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, concelebrerà con i sacerdoti besanesi la messa solenne per la consacrazione dell’altare della chiesa parrocchiale della frazione.

La celebrazione sarà anche trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Comunità Pastorale (a questo link).

