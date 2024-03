Era già destinatario di un provvedimento di ammonimento. Ma nonostante questo, sabato scorso, dopo aver molestato la ex moglie via telefono e sui social, si è presentato sotto casa della donna minacciandola e offendendola davanti al figlio minore.

Atti persecutori nei confronti dell'ex moglie: 45enne finisce in carcere

E' accaduto a Carate Brianza ed è stato necessario l'intervento dei Carabinieri. I militari hanno arrestato in flagranza l'uomo, un 45enne di origine rumena residente sul territorio comunale e già noto alle Forze dell’ordine.

I militari, intervenuti sul posto, dopo aver messo in sicurezza le vittime, hanno bloccato ed arrestato l’indagato che, al momento del loro arrivo, versava in un evidente stato di alterazione. Il 45enne, su disposizione del p.m. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, è stato portato in carcere a Monza.