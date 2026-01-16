Atti sessuali su un paziente minorenne disabile, medico arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un medico 36enne residente a Meda, sorpreso durante l’esercizio della propria attività professionale mentre si rendeva responsabile del reato di atti sessuali con minorenne ai danni di un paziente affetto da disabilità.

Il provvedimento dei Carabinieri

Il provvedimento, eseguito nello scorso mese di settembre, è giunto all’esito di una mirata attività investigativa condotta dalla Compagnia Carabinieri di Seregno e coordinata dalla Procura della Repubblica di Monza, avviata a seguito della denuncia presentata dai genitori di due giovani pazienti, uno dei quali con disabilità, che avevano raccolto le preoccupanti confidenze dei figli riguardo a presunti comportamenti inappropriati da parte del professionista, durante le sedute terapeutiche. L’attività d’indagine, protrattasi per diversi mesi, si è avvalsa anche dell’utilizzo di strumenti tecnici di rilevazione audio-video che hanno consentito di documentare in maniera inequivocabile l’episodio criminoso e di intervenire tempestivamente per procedere all’arresto.

Medico 36enne in carcere

Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, l’indagato è stato condotto presso la casa circondariale di Monza in attesa di giudizio che avverrà con rito immediato. Le indagini, proseguite nei mesi successivi all’arresto, sono volte a verificare l’eventuale sussistenza di ulteriori condotte analoghe a danno di altri pazienti.