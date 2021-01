Attilio Fontana atteso venerdì mattina a Concorezzo

Attilio Fontana atteso venerdì a Concorezzo. Il Presidente di Regione Lombardia parteciperà alla conferenza stampa di presentazione dell’adesione del Comune al progetto “Smarter Italy”.

Appuntamento alle 11

E’ fissato per venerdì 15 gennaio 2021 l’arrivo a Concorezzo di Attilio Fontana. Alle 11 il Presidente di Regione Lombardia incontrerà la stampa nella sala consiliare del Comune, dove è in programma la conferenza di presentazione della partecipazione del Comune di Concorezzo al progetto “Smarter Italy” per l’innovazione nei comuni italiani, volto a migliorare la vita dei cittadini attraverso soluzioni innovative in diversi settori tra cui la mobilità e la tutela dell’ambiente. Oltre a Fontana, prenderanno parte all’incontro con i giornalisti il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, l’onorevole Massimiliano Capitanio (deputato Commissione Tlc Camera) e Davide Falasconi, Chief Innovation Officer Dipartimento trasformazione digitale – Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

“Il programma Smarter Italy prevede un finanziamento governativo complessivo di 90 milioni di euro e vede il coinvolgimento del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Università e della Ricerca e del MID – Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è attuato dall’Agenzia per l’Italia Digitale”, spiegano gli organizzatori.

Al termine dell’incontro il presidente Fontana effettuerà un sopralluogo alla pista di atletica di via Pio X, oggetto di lavori di riqualificazione che hanno visto un finanziamento regionale pari a circa 450.000 euro relativi ai fondi della legge regionale n. 9 del 2020.

