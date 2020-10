Attimi di grande paura nella scuola elementare di Velate

Attimi di grande paura nella scuola elementare “Suor Emilia Renzi” di Velate, frazione di Usmate. Un bambino di 7 anni è stato infatti soccorso in codice rosso.

Malore nel sonno?

Presenti sul posto un’ambulanza e un’automedica, accorse in codice rosso intorno alle 15.45. Ancora tutta da chiarire la dinamica della vicenda, accaduta nella scuola elementare “Suor Emilia Renzi” di Velate, frazione del Comune di Usmate, in viale della Brina. Da quanto appreso, tuttavia, sembrerebbe che il bambino abbia avuto un malore nel sonno dopo essersi addormentato sul banco. Al momento dell’uscita dalla classe, infatti, i tentativi di svegliarlo sarebbe andati a vuoto. Immediato quindi l’allarme dato dalla scuola. Sul posto, come detto, sono accorse un’ambulanza e un’automedica. Per fortuna le condizioni del bimbo sono migliorate con il passare dei minuti e il codice è stato derubricato a verde.

