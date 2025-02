Attimi di paura a Bellusco per una tentata rapina alla Bpm

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi, martedì, a Bellusco per una tentata rapina alla banca Bpm.

Tentata rapina alla Bpm di Bellusco

Attorno a mezzogiorno un uomo a volto coperto si é introdotto all’interno della filiale di via Castello e, con in mano un oggetto contundente (sembrerebbe un taglierino), ha chiesto dei soldi ai dipendenti dell’istituto bancario.

Il tentativo di rapina é peró fortunatamente andato male. L’uomo si é infatti allontanato poco dopo dalla banca, senza asportare nulla e senza ferire nessuno.

Dopo l’accaduto sono stati immediatamente chiamati i Carabinieri della locale stazione di Bellusco che immediatamente si sono recati sul posto.

Al momento dunque sono in corso le indagini da parte dei militari per cercare di ricostruire al meglio l’accaduto e per cercare di rintracciare l’uomo che, uscito dalla banca, si sarebbe dileguato.

Dunque per fortuna la situazione si é risolta per il meglio. Nessun furto e nessun ferito. Solo un grande spavento per i dipendenti della banca presenti.