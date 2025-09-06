Attimi di paura in via Tittoni: giovane inseguito e aggredito con cani feroci

Per salvarsi è salito sul tetto di un’auto, i residenti: «Gridava ed era ferito, abbiamo chiamato i Carabinieri»

Lo hanno rincorso con cani feroci fino a costringerlo a trovare una via di scampo sopra un’auto parcheggiata in via Tittoni a Desio. Attimi di paura, urla, momenti molto concitati, con i residenti a chiedere l’intervento urgente dei Carabinieri per evitare il peggio. A raccontare una serata di grande tensione sono stati gli stessi desiani che vivono nel quartiere Sacro Cuore-Stazione.

Attimi di paura in via Tittoni

E’ successo martedì scorso, poco dopo le 22.

«Stavo portando fuori il cane quando ho visto arrivare il treno – ha raccontato una cittadina – Dal treno sono scesi alcuni ragazzi. Uno davanti correva e dietro, almeno altri quattro con due cani, un rottweiler e un altro sempre di grossa taglia. Lo inseguivano, urlavano». Il giovane, che se l’è vista brutta, ha cercato di trovare riparo sul tetto di una macchina parcheggiata lungo la strada.

Intanto, molti i residenti che si sono affacciati alle finestre per capire cosa stesse succedendo, temendo che potesse finire male. Qualcuno ha chiamato i Carabinieri, chiedendo di arrivare il prima possibile per mettere fine all’aggressione in atto.

«Il ragazzo era accerchiato, urlava, i cani che ringhiavano – hanno aggiunto i testimoni – Perdeva anche sangue. In un primo momento pensavamo che fosse stato azzannato dai cani. A un certo punto, probabilmente di fronte anche al richiamo di tanti residenti alle finestre che gridavano di fermarsi, i quattro hanno fortunatamente desistito. Il giovane, a quel punto, è sceso dal tetto dell’auto, terrorizzato. Poi, sono arrivati altri due che probabilmente lo conoscevano e lo hanno soccorso».

Sul posto ambulanza e Carabinieri

In via Tittoni, nel frattempo, sono giunti anche gli uomini dell’Arma, l’ambulanza e l’automedica. Giallo il codice con cui sono stati attivati i soccorsi. Sfondato il tettuccio della macchina, «sulla carrozzeria – hanno rimarcato i residenti – c’erano anche macchie di sangue. Abbiamo saputo che il ragazzo è stato accoltellato».

Ferito, è stato caricato sull’ambulanza e portato al Pronto soccorso dell’ospedale cittadino. Un brutto episodio che desta preoccupazione in chi vive nel quartiere.

«Ci sentiamo poco tranquilli – hanno affermato i cittadini – La zona della stazione non è per niente sicura. Ultimamente ci sono state parecchie situazioni a rischio, senza contare gli schiamazzi. Serve una maggiore sorveglianza e più attenzione da parte delle Forze dell’ordine».