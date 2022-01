Notte movimentata

Ad andare a fuoco un'utilitaria parcheggiata proprio davanti a un'immobile. Fortunatamente non ci sono stati altri danni.

Sono stati attimi di paura per un'auto in fiamme in piena notte. E' accaduto nella nottata tra domenica e lunedì in pieno centro a Giussano.

Necessario l'intervento dei Vigili del fuoco.

Attimi di paura, auto in fiamme in piena notte

Erano da poco passate le 2, quindi di fatto era lunedì 3 gennaio 2022, quando è scattato l'allarme ricevuto da Carabinieri e Vigili per un forte "botto" avvertito nottetempo sulla piazza.

Sono bastati pochi minuti per capire che non si trattava di un "semplice botto" di Capodanno.

Di lì a poco sono stati attimi di paura per un'auto in fiamme. Nella fattispecie, una Fiat Panda parcheggiata negli stalli di sosta davanti a un immobile in piazza San Giacomo, in pieno centro a Giussano.

Attimi di paura, auto in fiamme, l'arrivo dei Carabinieri e dei Vigili del fuoco

Subito le fiamme che hanno interessato l'auto sono parse di una certa importanza e nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto prima i Carabinieri, poi un'autobotte dei Vigili del fuoco.

E' stata proprio una pattuglia degli uomini dell'Arma ad avvisare al citofono tutti i residenti dell'immobile del fatto che un incendio stava avvolgendo una Panda.

Gli stessi militari hanno invitato i residenti a non affacciarsi alle finestre per il rischio di venire colpiti dai vetri in frantumi e ad assicurarsi che seppur a una tarda ora della notte, non transitassero auto nella zona.

L'intervento dei Vigili del fuoco a domare le fiamme

Ad eccezione evidente dei Vigili del fuoco arrivati sul posto a sirene spiegate. I pompieri hanno provvidenzialmente domato le fiamme in pochi istanti prima che l'incendio potesse provocare uno scoppio più grave della Panda e potesse coinvolgere altre macchine in sosta.

Solo una station wagon parcheggiata di fianco all'utilitaria è stata parzialmente interessata dal rogo con danni sul lato conducente della carrozzeria.

La Fiat Panda è stata poi rimossa da un carro attrezzi e la situazione è tornata alla normalità attorno alle 4

